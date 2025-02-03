На видео попал полуголый пермяк, который бегал по дорогам и разбил автобус с людьми

В Перми полуголый мужчина разбил двери автобуса, а затем бегал по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Голый житель Перми разбил дверь автобуса и залез внутрь. Так быстро из салона еще никто не выбегал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина в одних штанах сидит на осколках в автобусе. Затем он поднимается и кричит. В этот момент из двух дверей транспорта выбегают пассажиры. Далее на кадрах тот же мужчина бегает по дороге, он размахивает руками и подбегает к проезжающим автомобилям.

До этого сообщалось, что в Челябинске пассажир с пистолетом угрожал водителю расправой, перед этим выстрелив ему в бедро.

Уточняется, что инцидент произошел в автобусе №91. Мужчине не понравилось, что его попросили пройти и сесть на место, поэтому он начал кричать и выстрелил ракетницей в водителя. После этого транспортное средство наполнилось дымом.

Ранее автобус вылетел в кювет под Кызылом.