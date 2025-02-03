Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные преимущества моторных масел с нулевой вязкостью

Автоэксперт Чальцев: масла-нулевки обеспечивают быстрый запуск двигателя зимой
close
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Масла с нулевой вязкостью обладают рядом уникальных свойств, которые делают их особенно привлекательными. Об этом «Российской газете» рассказал директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев.

«Такие масла обеспечивают быстрый запуск двигателя при низких температурах, а также надежно защищают двигатель в условиях экстремальных нагрузок», — отмечает эксперт.

По его словам, многие автомобилисты считают, что масла класса вязкости 0W будут полезны только в регионах, где в зимнее время очень холодно, но это не так. Нижний порог вязкости (цифра перед W) напрямую влияет на скорость смазывания двигателя при холодном запуске, а масла с вязкостью 0W в два раза быстрее создают поток масла в узлах двигателя, чем масла с вязкостью 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Чальцев разъясняет, что масло с вязкостью 0W-40 при холодном пуске защитит двигатель лучше, чем масло 5W-40 при любой минусовой температуре.

Эксперт сообщает еще об одном мифе, распространенном среди автомобилистов, который утверждает, что 0W-40 более жидкое, чем 5W-40, и может растекаться в разогретом двигателе, становясь жидким как вода. Но это не так. Специалист объясняет, что для двигателя в разогретом состоянии имеет значение только верхний порог вязкости. При этом масла 0W-40 и 5W-40 имеют вязкость при 100°C в одном диапазоне, и неважно, какое число стоит перед W. В разогретом двигателе они одинаково выполняют свою функцию.

Ранее стало известно, как изменились цены на запчасти для машины за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами