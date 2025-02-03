Россиянам назвали главные преимущества моторных масел с нулевой вязкостью

Масла с нулевой вязкостью обладают рядом уникальных свойств, которые делают их особенно привлекательными. Об этом «Российской газете» рассказал директор по исследованиям и разработкам компании Rolf Lubricants East Артем Чальцев.

«Такие масла обеспечивают быстрый запуск двигателя при низких температурах, а также надежно защищают двигатель в условиях экстремальных нагрузок», — отмечает эксперт.

По его словам, многие автомобилисты считают, что масла класса вязкости 0W будут полезны только в регионах, где в зимнее время очень холодно, но это не так. Нижний порог вязкости (цифра перед W) напрямую влияет на скорость смазывания двигателя при холодном запуске, а масла с вязкостью 0W в два раза быстрее создают поток масла в узлах двигателя, чем масла с вязкостью 5W, и в несколько раз быстрее, чем 10W. Чальцев разъясняет, что масло с вязкостью 0W-40 при холодном пуске защитит двигатель лучше, чем масло 5W-40 при любой минусовой температуре.

Эксперт сообщает еще об одном мифе, распространенном среди автомобилистов, который утверждает, что 0W-40 более жидкое, чем 5W-40, и может растекаться в разогретом двигателе, становясь жидким как вода. Но это не так. Специалист объясняет, что для двигателя в разогретом состоянии имеет значение только верхний порог вязкости. При этом масла 0W-40 и 5W-40 имеют вязкость при 100°C в одном диапазоне, и неважно, какое число стоит перед W. В разогретом двигателе они одинаково выполняют свою функцию.

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