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Россиянам рассказали, сколько стоили автомобили в Советском Союзе

Автоэксперт Колодочкин: «Жигули» в СССР стоили девять тысяч рублей
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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, сколько стоили автомобили в Советском Союзе в 1970 году.

Так, по его словам, «Запорожец» (ЗАЗ-968) стоил 5 тыс. рублей, «Москвич-2140» — 7,5 тыс. рублей, «Жигули» (ВАЗ-2101) — 9 тыс. рублей, а ГАЗ-24 «Волга» — 10 тыс. рубле и более.

Бензин стоил от 8 до 10 копеек за 1 литр. Заправка бака автомобиля «Жигули» (39 литров) стоила 4 рубля.

При этом, средняя заработная плата, согласно данным «Росстата», в 1970 году составляла 121,2 рубля.

До этого Сервис Авто.ру и платформа hh.ru обновили полугодовой индекс доступности легковых автомобилей (Индекс ДА), который показывает, сколько медианных зарплат нужно для покупки подержанных машин-маркеров Lada Vesta и Hyundai Solaris.

«С июня по ноябрь 2024 года подержанные автомобили стали доступнее для россиян. Если в июне среднестатистический житель России мог приобрести Lada Vesta за 16,8 медианной зарплаты, то к ноябрю Индекс ДА снизился на 12,9%, и достаточно уже 14,6 зарплаты. Для Hyundai Solaris Индекс ДА также снизился на 12,3%: с 21,9 в июне до 19,2 в ноябре 2024 года», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, сколько получают работники завода УАЗ.

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