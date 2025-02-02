Названа реальная мощность двигателя Lada Aura

Портал «Дром»: реальная мощность мотора Lada Aura ниже на семь лошадиных сил

Автомобильный портал «Дром» замерил мощность двигателя нового бизнес-седана Lada Aura на специальном диностенде.

«Импортозамещенная версия 1,8-литрового мотора ВАЗ-21179 заявленных показаний не достигла: всего 114,4 лошадки вместо регламентированных 122. И крутящего момента тоже недостача — вместо положенных 170 «ньютонов» только 163,4. То есть меньше на 6,23% и 3,89% соответственно.

Отмечается, что замеры делались с использованием 92-го бензина.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.