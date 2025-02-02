В российском городе перевозчикам выделят свыше 30 млн рублей на покупку автобусов

В Кургане предпринимателям выделят 31,1 млн рублей на приобретение автобусов. Об этом заявил депутат городской думы Иван Камшилов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На оказание поддержки предпринимателям на приобретение автобусов для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам — 31,1 млн», — отметил он.

По словам депутата, это «очень небольшая сумма» с учетом стоимости автобусов и повышения процентов за банковские кредиты.

Камшилов добавил, что в казну города дополнительно поступили субсидии из вышестоящего бюджета в размере 66,9 млн рублей.

26 января сообщалось, что в Кургане 21-летняя местная жительница на автомобиле Volkswagen Polo врезалась в остановку с людьми. По данным Telegram-канала Readovka, девушка не справилась с управлением транспортного средства. Машина полностью снесла остановку, после чего та обрушилась. В результате дорожной аварии 49-летняя женщина, которая ожидала транспорт, получила травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Петербурге водитель автобуса остановился ради молитвы.