В Петербурге загорелся автомобиль после столкновения с «Газелью»

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Газель» стояла на «аварийке», когда в нее въехала легковая машина, которая затем загорелась. Как минимум один человек пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:27 по московскому времени.

Легковой автомобиль полностью выгорел.

Накануне сообщалось, что в Ленинградской области на трассе Петербург — Псков автомобиль Mazda съехал на обочину и врезался в столб, после чего загорелся. В результате аварии водитель и пассажир не выжили. Еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга на большой скорости влетел в фасад дома на Лесном проспекте и загорелся. Два человека не выжили, еще двое, включая 19-летнего водителя, получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали в шоковую реанимацию Мариинской больницы.

Ранее на Московском шоссе полиция разбилась всмятку в массовом ДТП и попала на видео.