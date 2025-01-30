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Россиянам рассказали, как продлить срок службы подвески машины

Автоэксперт Трушкова: простой способ сохранить подвеску — избегать ям и выбоин
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Jimmy Yan/Shutterstock/FOTODOM

Подвеска – один из ключевых узлов автомобиля, и чтобы ее сохранить, следует избегать плохих дорог. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Регулярное обслуживание подвески — это не только экономия денег на ремонте, но и ваша безопасность. Подвеска напрямую влияет на управляемость автомобиля, тормозной путь и комфорт поездки», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, автомобилистам следует менять изношенные детали, которые могут повредить другие узлы подвески. Так, сломанная шаровая опора способна вывести из строя рычаги или амортизаторы. При этом к быстрому износу может привести избыточный вес, который усиливает нагрузку. Также Трушкова рекомендует промывать подвеску, поскольку грязь, соль и химикаты ускоряют коррозию. После холодного сезона или поездок по загрязненным дорогам важно промывать и днище машины.

Эксперт отмечает, что правильное давление в шинах помогает равномерно распределять нагрузку на подвеску. Недостаточное или избыточное давление увеличивает вибрации и нагрузку на амортизаторы и шаровые опоры.

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