Россиянам рассказали, как продлить срок службы подвески машины

Подвеска – один из ключевых узлов автомобиля, и чтобы ее сохранить, следует избегать плохих дорог. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Регулярное обслуживание подвески — это не только экономия денег на ремонте, но и ваша безопасность. Подвеска напрямую влияет на управляемость автомобиля, тормозной путь и комфорт поездки», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, автомобилистам следует менять изношенные детали, которые могут повредить другие узлы подвески. Так, сломанная шаровая опора способна вывести из строя рычаги или амортизаторы. При этом к быстрому износу может привести избыточный вес, который усиливает нагрузку. Также Трушкова рекомендует промывать подвеску, поскольку грязь, соль и химикаты ускоряют коррозию. После холодного сезона или поездок по загрязненным дорогам важно промывать и днище машины.

Эксперт отмечает, что правильное давление в шинах помогает равномерно распределять нагрузку на подвеску. Недостаточное или избыточное давление увеличивает вибрации и нагрузку на амортизаторы и шаровые опоры.

Ранее Минпромторг назвал иномарки, которым положены государственные скидки.