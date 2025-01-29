В России появится новый среднеразмерный кроссовер Geely

Китайская компания Geely представила свой первый в России электрокроссовер EX5. Сроки старта продаж и цены пока не уточняются. Об этом сообщает пресс-служба Geely.

Длина модели составляет 4615 мм при колесной базе 2750 мм. Автомобиль построен на модульной архитектуре GEEA 3.0. Аккумуляторная батарея Short Blade позволяет проехать до 430 км на одном заряде. Время быстрой зарядки от 10 до 80% составляет 28 минут.

Силовая установка состоит из 218-сильного электродвигателя, расположенного на передней оси. Кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/час за 6,9 с.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW.

Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года.