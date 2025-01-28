Петербурженка пинала проезжающий автомобиль и попала на видео

В Петербурге на видео попало, как женщина пинала проезжающую машину

В Санкт-Петербурге женщина пнула проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Ниндзя показала прием карате водителю белой «Нивы» на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина подходит к дороге и пинает проезжающий автомобиль Lada Niva, после чего садится в машину и уезжает.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудник автосервиса угнал два клиентских автомобиля. Сначала мужчина сел в автомобиль BMW и выехал в город, где разбил машину и сообщил об этом владельцу автосервиса. После этого сотрудник вернулся и сел за руль автомобиля Kia Sportage, который владелица оставила на улице возле автосервиса. Машина была не закрыта, ключ находился в замке зажигания, а документы на автомобиль – в салоне.

Уточняется, что материальный ущерб составил 2,5 млн рублей. Похитителя объявили в розыск.

Ранее москвича задержали, пока он пытался остановить угонщика своего автомобиля.