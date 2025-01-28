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В России стартовали продажи нового китайского кроссовера Avatr 11

В России начались продажи кроссовера Avatr 11 по цене от 6,95 млн рублей
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Avatr

В России начались продажи электрического кроссовера Avatr 11. Об этом сообщает пресс-служба компании Changan Motors Rus. Дилеры будут предлагать машины от 6,95 млн рублей.

Avatr 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

На российском рынке кроссовер предложат с двумя силовыми установками на выбор — 323-сильной одномоторной с задним приводом и двухмоторной полноприводной мощностью 578 л.с.

Из особенностей — автомобиль ускоряется до 100 км/час за 4,5 с. Самая «дальнобойная» версия способна проехать 625 км. Налог составит 5,25 тыс. рублей в год.

Первые владельцы кроссоверов Avatr 11 получат пожизненную гарантию на электрические компоненты кроссовера, в частности на батарею CATL.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW.

Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года.

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