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Названы российские цены нового внедорожника Tank 400

Внедорожник Tank 400 будет стоить в России от 5,8 млн рублей
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Tank

Новый внедорожник Tank 400 будет продаваться в России по цене от 5,8 млн и 6,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба концерна Great Wall Motor.

Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым двигателем мощностью 245 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Предусмотрена система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки.

Внедорожник от 0 до 100 км/час разгоняется за 9,7 с. расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л. на 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Российским покупателям автомобиль предложат в двух комплектациях. В базовую версию входят цифровая приборная панель, мультимедийная система, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль.

Модель 400 появится в официальных российских дилерских центрах бренда Tank к середине февраля.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW.

Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года.

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