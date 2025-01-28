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В России показали предсерийный автомобиль «Атом»

Российский автомобиль «Атом» сняли на фото
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Атом

Компания «Кама», занимающаяся разработкой отечественного электромобиля «Атом», показала в своем Telegram-канале прототип модели.

«У нас появились первые предсерийные прототипы Атома, и мы готовы их показать. Это полноценные автомобили с работающим функционалом. Их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии», - говорится в сообщении разработчика.

Сейчас предсерийные прототипы Атома проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого стало известно, что отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выпуск российского автомобиля «Атом» начнется в 2025 году.

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