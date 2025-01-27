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Стало известно, сколько петербургские чиновники потратили на автомобили в 2024 году

Петербургские чиновники купили машин на 381 млн рублей в 2024 году
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Нина Зотина/РИА Новости

Петербургские чиновники потратили 381 млн рублей на покупку автомобилей в 2024 году. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

«За 2024 год госструктуры и госкомпании Петербурга заключили госконтракты на 381 млн рублей на поставку 178 автомобилей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что чаще всего чиновники покупали продукцию «АвтоВАЗа». Около 50 млн рублей было потрачено на покупку 20 автомобилей. При этом самой дешевой машиной, купленной петербургскими чиновниками, стала Lada Granta за 971 тыс. рублей, а самой дорогой — Lada Vesta за 2,5 млн рублей, купленная Ленинградской городской библиотекой.

До этого сообщалось, что в России нужно разрешить водителям предъявлять электронные версии документов на автомобиль, если в наличии нет бумажного оригинала.

Уточняется, что с настоящими правами электронные версии документов не сравнятся, но как минимум они могут стать доказательством того, что водитель не врет.

Ранее сообщалось, что полиция скрутила водителя автобуса в Одессе.

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