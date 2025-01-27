В России начал действовать контроль автоперевозок с помощью навигационных пломб

На территории России и Белоруссии начала действовать система контроля автомобильных перевозок с помощью навигационных пломб, которые устанавливаются на границе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.

Новые меры направлены на борьбу с незаконным импортом и оборотом алкоголя, табака, товаров легкой промышленности и народного потребления. Ожидается, что внедрение навигационных пломб позволит сделать автоперевозки более прозрачными и безопасными.

Для реализации системы перевозчикам предстоит зарегистрироваться в системе ЦРЦП и оплатить услуги оператора через личный кабинет. После этого на пункте пропуска им нужно обеспечить наложение и активацию навигационной пломбы. Она будет действовать на протяжении всего маршрута.

До этого Министерство транспорта России приняло нормативно-правовые акты, которые позволят блокировать выезд страны иностранным фурам, если перевозчики вовремя не оплатили штрафы.

Ранее стало известно, что в российской логистике вырос дефицит водителей.