В Changan отреагировали на информацию, что кроссоверы марки могут убрать из России

Changan прокомментировали новость, что их кроссоверы могут убрать из РФ

Безопасность автомобилей Changan и кресел подтверждена официальными результатами испытаний. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексей Андриевский.

«Надежность продукции и безопасность клиентов для компании Changan находится в наивысшем приоритете. Безопасность автомобиля и кресел подтверждена официальными результатами испытаний, в частности, независимым европейским испытательным центром TÜV Rheinland», — отметил Андриевский.

По его словам, представители компании были удивлены новости о том, что кроссоверы марки могут убрать из России. Они внимательно изучили видео с поврежденным автомобилем Changan серии CS55 Plus / Uni-S и сообщили, что там отсутствует дата, время и какие-либо опознавательные регистрационные данные машины, поэтому нельзя идентифицировать конкретный автомобиль и случай.

Уточняется, что в официальное представительство или к официальным дилерам владелец автомобиля не обращался. Сейчас проводят дополнительные проверки, но отсутствие регистрационных данных конкретного автомобиля затрудняет взаимодействие с государственными органами по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что автомобили Changan проверят из-за травмоопасных сидений.