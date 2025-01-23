Водителям рассказали, в каком состоянии нельзя садиться за руль

Если водитель находится в состоянии, которое может ухудшить способность управлять машиной, то ему не стоит садиться за руль. Об этом журналу «За рулем» рассказала учредитель клиник, врач психиатр-нарколог «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.

«К таким состояниям относятся: сильная усталость, недостаток сна, головокружение, заторможенность, а также последствия употребления алкоголя, наркотиков или седативных средств. Даже незначительные когнитивные нарушения, вызванные стрессом или плохим самочувствием, могут привести к серьезным авариям», — говорится в сообщении.

По словам специалиста, с дополнительными рисками сталкиваются пожилые люди. Так, на безопасное управление влияет снижение остроты зрения, замедленная реакция и ухудшение моторики. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что на безопасность на дорогах влияют когнитивные изменения, которые происходят у водителей старше 65 лет.

Врач рекомендует пожилым водителям регулярно посещать врачей: проверять зрение и слух. Также не стоит управлять транспортным средством в условиях ограниченной видимости, например, ночью или в дождливую погоду. Калюжная также советует планировать маршруты и время в пути с учетом отдыха, а также консультироваться с врачом для контроля состояния здоровья.

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