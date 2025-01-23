В России сменился лидер по продажам среди иномарок

«Автостат»: Haval стал лидером по продажам иномарок в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали данные и назвали нового лидера по продажам иномарок в России. Им впервые стал китайский Haval.

«В 2024 году в нашей стране было реализовано 190,6 тыс. новых автомобиля Haval, что позволило этому бренду завоевать первенство среди всех иностранных, представленных на рынке», - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге занял прежний лидер Chery. В 2024 году в России было продано 157 тыс. машин этого бренда. На третьем месте находится Geely - 149 тыс. автомобилей. В топ-5 входят Changan (106 тыс. авто.) и Omoda (49,5 тыс. авто).

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее «Авилон» назвал восемь китайских машин, которые можно покупать подержанными.