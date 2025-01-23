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На трассе «Сибирь» ограничили движение транспорта

Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения транспорта на трассе Р255
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Канском районе Красноярского края ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе Р255 «Сибирь» из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.

Ограничение ввели на участке с 1025-го по 1046-й км. В настоящее время на трассе организована работа специальной техники, отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве рекомендовали участникам дорожного движения отложить дальние поездки и по возможности остаться дома.

18 января стало известно, что движение большегрузного транспорта по участку Военно-Грузинской дороги, который находится на территории Республики Северная Осетия — Алания, временно ограничивали из-за неблагоприятных погодных условий.

8 января сообщалось, что на участке трассы М5 «Урал» в Оренбургской области в связи с непогодой приостанавливали движение трех видов транспортных средств. Вводились ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

Ранее в Татарстане восстановили движение на трассе М7.

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