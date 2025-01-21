В России появится новый белорусский седан Belgee S50

На рынке РФ во втором квартале появятся белорусские седаны Belgee S50

Белорусский седан Belgee S50 на базе Geely Emgrand выйдет на рынок России во втором квартале 2025 года. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Длина автомобиля составляет 4638 мм. В основе S50 лежит модульная архитектура BMA. На ней же построен и кроссовер Belgee X50. В движение машину приводит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. С ним в паре сочетается 5-ступенчатая механическая трансмиссия или «автомат» на 6 скоростей.

Сколько будут просить дилеры Belgee за седан S50 в России – пока неизвестно.

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Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

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