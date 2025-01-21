Названы восемь минусов китайского кроссовера Geely Atlas

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного китайского кроссовера Geely Atlas.

«Самый часто упоминаемый минус: скромный объем топливного бака. Также в автомобиле недостает, например, подогрева руля и электропривода багажника. При этом владельцы крайне редко критикуют недостаточную шумоизоляцию – то ли ее вполне хватает, то ли от бюджетной машины иного и не ждут», — сказал Зиновьев.

По его словам, быстро теряют форму боковины водительского сиденья. Влажная погода иногда нарушает работу бесключевого доступа и замка багажника. Нередко быстро выходит из строя аккумулятор.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX70.