У мужчины после ДТП возникла четырехчасовая эрекция

Врачи спасли мужчину, у которого после ДТП возникла эрекция на 4 часа

В Австралии у мужчины после ДТП возникла непроизвольная эрекция, которая длилась четыре часа. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью, в ходе оказания которой возникли осложнения. Об этом пишет sciencedirect.com.

За два дня до обращения лодыжка 39-летнего пострадавшего была на короткое время зажата между автомобилем и бетонным желобом. В суставе появилась боль и отек, пациент мог с трудом ходить, также у него возникла эрекция.

«В день обращения пациент уснул в 01:00 ночи, проснулся в 11:00 утра и обнаружил, что симптомы в нижних конечностях прогрессируют, а также болезненную эрекцию. Когда последняя не прошла, он обратился в больницу», — отмечается в публикации.

После введения большой дозы лидокаина мужчина попал в реанимацию. Его состояние удалось стабилизировать, пациента выписали на следующий день.

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