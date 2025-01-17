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Стало известно о состоянии двоих россиян, пострадавших в ДТП на Шри-Ланке

Россияне, пострадавшие в ДТП на Шри-Ланке, находятся тяжелом состоянии
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Двое российских туристов, пострадавших в аварии на юге Шри-Ланки, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.

«12 туристов пострадали, из них 2 в тяжелом состоянии», — сказал он.

По словам Федорова, туристы ехали на экскурсию, которую организовал местный туроператор.

Также глава пресс-службы сообщил, что завтра заведующий консульским отделом посольства поедет в больницу в Тангалле, где находятся пострадавшие россияне.

До этого сообщалось, что на скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 30 граждан России.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что у туристического автобуса повреждена передняя часть, полностью выбито лобовое стекло. В салоне транспортного средства оторваны кресла. Также вокруг автобуса разбросаны вещи туристов и запчасти от транспорта.

Ранее россиянам рассказали, как выжить в ДТП.

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