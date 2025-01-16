Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработчики популярного сервиса проверки авто слили данные россиян

Mash: разработчики популярного сервиса проверки машин сливали данные клиентов
close
Кадр из видео/Телеграм-канал «Mash»

В Екатеринбурге нагрянули с обысками в штаб-квартиру разработчиков сервиса проверки авто «Автокод Профи». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, предварительно компанию подозревают в несанкционированном разглашении персональных данных клиентов.

«Следственные действия в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова начались сегодня утром. У сотрудников изъяли телефоны, их попросили оставаться на своих местах и не препятствовать работе следователей и представителей спецслужб. Вход и выход закрыли», — говорится в публикации.

Отмечается, что SpectrumData является создателем сервисов «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и т.д.

До этого в Липецкой области пресекли криминальную схему незаконного заработка на инсценировках ДТП.

«Двое злоумышленников нашли сообщников, которые согласились участвовать в криминальной схеме. В их задачу входило инсценировать дорожно-транспортные происшествия на специально подобранных для этого автомобилях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты обращались в страховые компании для получения выплат, которые якобы им полагались.

Ранее замглавы челябинского миндортранса оказался членом дорожной ОПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами