Разработчики популярного сервиса проверки авто слили данные россиян

В Екатеринбурге нагрянули с обысками в штаб-квартиру разработчиков сервиса проверки авто «Автокод Профи». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, предварительно компанию подозревают в несанкционированном разглашении персональных данных клиентов.

«Следственные действия в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова начались сегодня утром. У сотрудников изъяли телефоны, их попросили оставаться на своих местах и не препятствовать работе следователей и представителей спецслужб. Вход и выход закрыли», — говорится в публикации.

Отмечается, что SpectrumData является создателем сервисов «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и т.д.

До этого в Липецкой области пресекли криминальную схему незаконного заработка на инсценировках ДТП.

«Двое злоумышленников нашли сообщников, которые согласились участвовать в криминальной схеме. В их задачу входило инсценировать дорожно-транспортные происшествия на специально подобранных для этого автомобилях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты обращались в страховые компании для получения выплат, которые якобы им полагались.

Ранее замглавы челябинского миндортранса оказался членом дорожной ОПГ.