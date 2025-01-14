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В Москве мужчина не поместился в салоне такси после Нового года и попал на видео

Москвич с трудом поместился в салон такси и попал на видео

В столице мужчина с трудом смог поместиться в такси и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Когда после новогодних праздников решил поехать на такси», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, как мужчина в компании друзей довольно долго пытается протиснуться в салон автомобиля и сесть на переднее сиденье. При этом он едва не задевает женщину за рулем. Также на видео показано, как мужчине приходится согнуть голову, чтобы уместиться в машине. Таксистка выразила неуверенность, что у них получится совершить поездку. Однако в конце концов женщина решила выполнить заказ.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина около минуты пытался выбраться из такси.

Камера, установленная в автомобиле, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из машины, но у него не получается. После этого петербуржец сначала высовывает голову из транспорта, затем опирается руками на дверь и крышу автомобиля и выходит из машины.

Ранее в Подмосковье женщина избила палкой машину свекра.

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