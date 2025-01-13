УАЗ тестирует внедорожник с новым двигателем

Команда испытателей начала тестировать новую модификацию УАЗ «Патриот». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

«Дебют модели намечен на IV квартал текущего года. Внедорожник получит такой же дизельный мотор, что и легкий грузовик УАЗ «Профи». Это двухлитровый агрегат, выпуск которого налажен на заводе «Соллерс Алабуга». На коммерческих автомобилях Sollers Argo он развивает 130 л.с. (288 Нм)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время внедорожник предлагается с безальтернативным двигателем 2,7 л 150 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

До этого сообщалось, что производство электромобилей и последовательных гибридов в России в 2030 году планируют увеличить почти в семь раз. В 2024 году всего было произведено 8 тыс. электромобилей и гибридов, а в 2030 — это число должно увеличиться до 54,3 тыс.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи легковых коммерческих автомобилей.