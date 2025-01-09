Lada Granta попала в топ-10 самых продаваемых авто на европейском рынке

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе по итогам января — ноября 2024 года возглавил Dacia Sandero. Об этом говорится в отчете Focus2Move.

За указанный период в Европе было продано 248,3 тыс. Dacia Sandero (+ 9,9% к такому же периоду прошлого года). На второй строчке расположился Renault Clio — 244 тыс. автомобилей (+ 4,4%). На третьей позиции находится Volkswagen Golf — 212 тыс. машин (+ 16,9%).

В минус ушел кроссовер Volkswagen T-Roc, который выбрали 201,2 тыс. европейцев (- 2,6%). Dacia Duster купили 190,4 тыс. жителей Европы. (+ 12,5%).

На шестом месте — Lada Granta, спрос на нее сократился на 1,6%, составив 188,5 тыс. машин. За ней следует Volkswagen Tiguan с результатом 186,7 тыс. автомобилей (+ 12,6%).

Далее следуют Tesla Model Y (184 тыс. авто; -23%), Toyota Yaris (178,2 тыс. авто; + 6,3%) и Skoda Octavia (172,2 тыс. авто; + 14,7%).

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее российскому авторынку предрекли обрушение на 20%.