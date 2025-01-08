Стало известно, во сколько обойдется владение кроссовером Belgee X70

НАПИ: за 5 лет на содержание Belgee X70 придется потратить 2,7 млн рублей

За пять лет владельцы кроссовера Belgee X70 потратят на его обслуживание 2,7 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Belgee X70 обойдется в 26,79 рубля. За год получается сумма 535,7 тыс. рублей, за пять лет — 2,68 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Active составляет 2,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) стоит в России от 2,37 млн рублей с учетом скидок и акций.

На нашем рынке доступны четыре версии, все — с турбомотором 1.5. Для автомобиля доступен передний и полный привод. Переднеприводный Belgee X70 оснащается гидромеханической автоматической коробкой, для полноприводного предусмотрена роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» прекратил выпуск самой дешевой версии Lada Niva Travel.