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Нижегородский таксист бросился с ножом на другого водителя и попал на видео

В Нижнем Новгороде таксист набросился на водителя с ножом и попал на видео

В Нижнем Новгороде таксист подрезал другой автомобиль и бросился на его водителя с ножом. Об этом сообщает nn.ru со ссылкой на пострадавшего.

«Инцидент произошел вечером 5 января на проспекте Ленина. Со слов мужчины, он хотел сделать замечание таксисту, который создал аварийную ситуацию. На записи с видеорегистратора видно, как сначала мужчины что-то эмоционально обсуждают, а потом начинают драться», — отмечается в публикации.

Пострадавший мужчина рассказал, что смог выбить нож из руки таксиста, но до этого был ранен в плечо. После этого он обратился за медицинской помощью в травмпункт и написал заявление в полицию.

На видеозаписи, размещенной пабликом «Кстати... Новости Нижнего Новгорода» в соцсети «ВКонтакте», видно, что после словесной перепалки водители вернулись в свои машины, однако затем водитель Kia вернулся и замахнулся на своего оппонента ножом, который держал в левой руке. Затем мужчины сцепились и в ходе драки упали на обочину дороги.

Ранее житель Бурятии, остановленный за вождение в пьяном виде, приехал разбираться в Госавтоинспекцию с оружием.

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