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Россиянам назвали автомобили, которые подорожали после Нового года

В России 12 автомобильных марок повысили цены на машины
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Кирилл Брага/РИА Новости

По данным сервиса CARgument, в России 12 автомобильных брендов повысили цены на машины за счет прямого подорожания или отмены скидок.

Цены на автомобили Wey 07 и Wey 80 в комплектации Premium выросли на 200 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно. Бренд Kaiyi отменил скидки на модели E5, X3, X3 Pro и X7 Kunlun. BAIC отменил скидку в 150 тыс. рублей на газовую версию седана U5 Plus CNG в одной из комплектаций.

Также китайский GAC отменил скидки на одну из комплектаций у кроссовера GS8 и минивэна M8. У Chery на 100 тыс. рублей подорожали седаны Arrizo 8 во всех версиях 2024 года, у Great Wall подорожали на 100 тыс. рублей пикапы Poer и Poer King Kong, а у JAC — пикап Т9. Шесть моделей Haval подорожали на 100–200 тыс. рублей, также подорожал весь модельный ряд Solaris и кроссовер Changan CS75 Plus.

До этого стало известно, что в России подорожали автомобили УАЗ 2025 года выпуска, а внедорожники Tank утратили скидки.

Ранее водителям рассказали о привычках, от которых придется отказаться в 2025 году.

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