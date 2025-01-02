Маск прокомментировал взрыв электромобиля Tesla у башни Трампа

Компания Tesla занимается расследованием взрыва электромобиля Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом заявил основатель и руководитель компании, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Вся команда руководителей Tesla расследует этот инцидент прямо сейчас <…> Мы никогда не видели ничего подобного», — подчеркнул он.

Маск пообещал проинформировать о результатах расследования.

Незадолго до этого телеканал NBC News сообщил, что в результате взрыва электромобиля у отеля в Лас-Вегасе один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Официальная причина происшествия остается неизвестной.

В конце ноября 2024 года стало известно, что в окрестностях Сан-Франциско в американском штате Калифорния электромобиль Tesla Cybertruck врезался в дерево и загорелся. Полиция прибыла на место дорожно-транспортного происшествия через несколько минут после того, как iPhone пострадавшего отправил в департамент оповещение об аварии. Одного из людей, находившихся в электрокаре, спас очевидец. Трое остальных пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее компания Tesla в шестой раз за год отозвала Cybertruck.