GAC отзовет кроссоверы GS8 из-за неполадок в электронике

Китайская компания GAC отзовет 74 тыс. кроссоверов GS8 2022 года выпуска для обновления программного обеспечения. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Под отзывную кампанию попали кроссоверы, выпущенные в период с 4 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года. Причиной отзыва стал программный дефект, который в определенных условиях приводит к исчезновению информации о скорости на приборной панели, создавая потенциальную угрозу безопасности для всех находящихся в автомобиле.

Обновление будет выполнено с помощью технологии удаленного обновления (OTA), что минимизирует неудобства для клиентов. Если автомобиль уже обновлен, дополнительного вмешательства не потребуется.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Кроме того, корейская компания Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей.

На 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. Во время эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, что приведет к мгновенной остановке двигателя.

Ранее в автомобилях Kia Sorento выявили серьезную опасность.