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В России стартовали продажи нового 136-сильного гибридного седана

В России продают новый седан Nissan Sylphy за 3,3 млн рублей
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Nissan

В России продают новый гибридный седан Nissan Sylphy за 3,3 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.

«Модель Sylphy выпускают для китайского рынка. Гибридный седан никогда не продавали в России официально, сейчас его привезли по схеме параллельного импорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Nissan Sylphy представляет седан C-класса, в России его предлагают в версии Ultra. У автомобиля автоматическая коробка передач, гибридный двигатель объемом 1,2 л и общей мощностью 136 л.с.

В комплектации седана представлены система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для телефона, атмосферная подсветка, задние парктроники, адаптивные фары с датчиком света, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и несколько систем активной безопасности, в том числе удержания в полосе, контроля усталости водителя. Кроме того, у автомобиля есть больше экран мультимедиа.

Ранее стало известно, что ждет россиян, желающих купить автомобиль в 2025 году.

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