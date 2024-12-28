Названы автомобили, которые подешевели в России в декабре

«Автостат» назвал два автобренда, которые понизили цены в декабре в России

В России цены на машины изменили три автобренда. Об этом сообщает «Автостат».

«За отчетный период стоит отметить марку Solaris, которая поменяла цены у трех моделей. Так, минимальная цена седана KRS снизилась на 8 тыс. рублей (-0,4%), а максимальная – выросла на 158 тыс. (+6,8%). Теперь эта модель стоит от 2,06 млн до 2,46 млн рублей», — передает агентство.

А вот модель KRX увеличилась в цене на 67–91 тыс. рублей. Сильнее всего подорожал кроссовер HC – от 137 до 350 тыс. рублей.

Тем временем во второй половине декабря Evolute понизил цену на топовую версию гибрида i-Space на 200 тыс. рублей. Минимальная цена — 2,79 млн рублей. Также в декабре китайский Changan повысил цены на новый кроссовер CS75 Plus третьего поколения на 50 тыс. рублей. Сейчас модель можно приобрести за 3,6–3,9 млн рублей.

До этого в России рекордно подешевели подержанные автомобили. Так, в ноябре 2024 года средняя стоимость подержанной машины не старше 15 лет составила 2 млн рублей, что на 12% меньше, чем в начале года.

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