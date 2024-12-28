Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы автомобили, которые подешевели в России в декабре

«Автостат» назвал два автобренда, которые понизили цены в декабре в России
close
AGR Automotive Group

В России цены на машины изменили три автобренда. Об этом сообщает «Автостат».

«За отчетный период стоит отметить марку Solaris, которая поменяла цены у трех моделей. Так, минимальная цена седана KRS снизилась на 8 тыс. рублей (-0,4%), а максимальная – выросла на 158 тыс. (+6,8%). Теперь эта модель стоит от 2,06 млн до 2,46 млн рублей», — передает агентство.

А вот модель KRX увеличилась в цене на 67–91 тыс. рублей. Сильнее всего подорожал кроссовер HC – от 137 до 350 тыс. рублей.

Тем временем во второй половине декабря Evolute понизил цену на топовую версию гибрида i-Space на 200 тыс. рублей. Минимальная цена — 2,79 млн рублей. Также в декабре китайский Changan повысил цены на новый кроссовер CS75 Plus третьего поколения на 50 тыс. рублей. Сейчас модель можно приобрести за 3,6–3,9 млн рублей.

До этого в России рекордно подешевели подержанные автомобили. Так, в ноябре 2024 года средняя стоимость подержанной машины не старше 15 лет составила 2 млн рублей, что на 12% меньше, чем в начале года.

Ранее стало известно, сколько стоит обед в столовой «АвтоВАЗа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами