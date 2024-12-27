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Украинские политики купили 13 новых Rolls-Royce Spectre от 650 тысяч евро

Украинские депутаты и бизнесмены купили 13 Rolls-Royce Spectre от 650 тысяч евро
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УНИАН

Во время специальной военной операции (СВО) украинские политики и бизнесмены приобрели 13 новых Rolls-Royce Spectre по цене от €650 тыс. каждый. Об этом сообщают местные СМИ.

Они отмечают, что речь идет о модели, которая доступна только по предзаказу и требует длительного ожидания. Среди владельцев — политики, бизнесмены и другие. В соцсетях пишут, что один из автомобилей связан с народным депутатом Геннадием Вацаком, еще несколько зарегистрированы на подставных лиц. Также только у четверых и 13 владельцев новых Rolls-Royce Spectre имеются официально подтвержденные доходы для подобных покупок.

До этого сообщалось, что один из агентов украинских спецслужб, которых подозревают в покушении на жизнь высокопоставленных военнослужащих Минобороны, работал под псевдонимом Тесла.

«Задержан агент украинских спецслужб под псевдонимом Тесла», — заявили на телеканале «Россия 24» со ссылкой на ФСБ.

Ранее чиновник увернулся от украинского дрона и попал на видео.

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