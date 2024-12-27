Названы самые популярные марки авто с пробегом в РФ по итогам 2024 года

«Автостат» назвал десять самых популярных марок авто с пробегом в 2024 году

По итогам 2024 года в России на вторичном рынке самыми популярными автомобилями стали Lada. Об этом сообщает Lada со ссылкой аналитическое агентство «Автостат».

Так, в 2024 году популярность Lada выросла на 18%, а доля рынка составила 24,7%. На втором месте находится Toyota, чья популярность снизилась на 10%, а доля рынка равна 10,3%.

У Kia (+7%) доля рынка 5,8%, а у Hyundai (+3%) — 5,5%. Далее следуют Nissan (-7%; 4,7%), Volkswagen (-1%; 4,2%) и Chevrolet (+1%; 3,6%).

У Renault рост популярности составляет 4% (доля рынка — 3,5%). На девятом и десятом местах Honda (-3%; 3,2%) и Ford (-9%; 3,1%).

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» остановит выпуск автомобилей в январе.