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Названы пять серьезных недостатков Mitsubishi Pajero Sport

Автоэксперт Виноградов назвал пять минусов внедорожника Mitsubishi Pajero Sport
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Pavel Vaschenkov/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport за два миллиона рублей.

«За два миллиона можно найти десятилетний Mitsubishi Pajero Sport. Очень крепкий и довольно надёжный рамник, но простоватый. С большой долей вероятности под капотом будет турбодизель объёмом 2,5 литра мощностью 178 л.с.», — сказал Виноградов.

Первый недостаток — при холодном запуске можно услышать свист, что является конструктивным недостатком муфты вентилятора. У пятиступенчатой автоматической коробки передач часто возникают сбои прошивки ЭБУ. У автомобилей с механической коробкой передач сцепление редко живёт больше 60-80 тыс. километров.

Даже у ухоженных автомобилей салон наполнен скрипами и сверчками. Кроме того, качество отделки у внедорожника среднее, отметил Виноградов.

До этого автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал об особенностях пикапа Foton Tunland. Один из минусов – отсутствие механической коробки передач.

Кроме того, по странной китайской традиции буксировочные проушины есть только спереди. Расход топлива в загородном режиме 10 л на 100 км, что немало для дизеля.

Климат-контроль на холодном двигателе сразу начинает работать на максимальной скорости вентилятора, поэтому можно мгновенно замерзнуть.

Плоская спинка передних сидений без поддержки поясницы неудобна. Также крайне небрежная отделка сидений: с неровными швами и торчащими нитками.

Ранее китайский автобренд Kaiyi анонсировал две новинки для России.

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