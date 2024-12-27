Стало известно, сколько россияне потратили на покупку подержанных авто за 11 месяцев

Россияне потратили 6,3 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей за 11 месяцев 2024 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение от аналитического агентства «Автостат».

«В ноябре жители РФ потратили на покупку машин с пробегом 584,9 млрд рублей, что на 17,9% больше, чем в ноябре 2023-го. Больше всего денег ушло на покупку автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. Так, в последний осенний месяц на них было потрачено 234,8 млрд рублей (40,1% от общей суммы), по сравнению с ноябрем 2023-го доля таких машин выросла с 38,6%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что доля автомобилей, имеющих возраст от пяти до девяти лет, за год увеличилась с 28,6 до 29,3%, а доля машин до пяти лет уменьшилась с 32,8 до 30,6%.

Больше всего выросли затраты на покупку китайских автомобилей с пробегом. Так, в ноябре россияне приобрели таких машин на сумму 26,1 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем год назад. При этом в конце осени отечественных автомобилей с пробегом купили на 55 млрд рублей.

Сообщается, что по затратам лидируют европейские подержанные машины, которых в ноябре 2024 года приобрели на 202,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что происходит с ценами на подержанные автомобили.