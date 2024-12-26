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В Казани открылся второй участок Вознесенского тракта

РБК: в Казани по платному участку Вознесенского тракта запустили движение
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ/VK

В Казани 26 декабря открылся второй платный участок Вознесенского тракта – от проспекта Победы до федеральной трассы М-7. Об этом сообщает РБК.

До 11 января 2025 года водители смогут ездить по новой дороге бесплатно, однако потом для легковых машин высотой до 2 метров (первая категория) проезд обойдется в 90 рублей. В час-пик – с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 19:30 – стоимость проезда по дороге будет составлять 150 рублей.

Для автомобилей второй категории высотой от 2 до 2,6 м стоимость проезда составит 150 рублей, третьей категории (грузовики и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 м и более) – 250 рублей, четвертой категории (грузовики и автобусы высотой 2,6 м и более) – 350 рублей.

На строительство первого участка тракта правительство потратило около 40 млрд рублей, второго, в 2024 году, — 10 млрд рублей.

Ранее Хуснуллин рассказал о новой автотрассе от Санкт-Петербурга до Черного моря.

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