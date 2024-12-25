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Россиянам назвали регионы, где больше всего любят подержанные Lada

«Автостат Инфо» назвал пять регионов РФ с наибольшими продажами Lada с пробегом
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Lada

Наибольшие продажи автомобилей Lada с пробегом по итогам 11 месяцев 2024 года зафиксированы в Краснодарском крае, сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на статистику перерегистрации машин.

«По статистике за январь-ноябрь текущего года главный региональный рынок сбыта Lada с пробегом — Краснодарский край. Здесь было продано 82,5 тыс. подержанных автомобилей Lada, что на 6% больше, чем годом ранее», — отмечается в сообщении.

На втором месте по популярности Lada с пробегом находится Дагестан, где было продано 77,3 тыс. машин. На третьем — Башкирия, с результатом почти 52 тыс. автомобилей. В пятерку регионов, где подержанные Lada пользуются наибольшей популярностью, вошли также Ростовская область и Ставропольский край. Там за 11 месяцев было продано 50,2 тыс. и 49,1 тыс. машин соответственно.

Ранее Toyota заявила о падении продаж автомобилей.

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