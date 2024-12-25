Стало известно, какие самые популярные модели подержанных автомобилей проверяют россияне

Lada и Hyundai Solaris стали самыми востребованными авто на вторичке в РФ в 2024

Лидером по запросу россиян на проверку автомобиля стала отечественная Lada, прирост запросов по которой в годовом выражении составил 11%.Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов сервиса «Автотека».

«На втором месте по запросам оказался бренд Kia — 8%, за ним с небольшим отставанием следует Hyundai — 7,3%. Также в пятерку самых запрашиваемых в «Автотеке» марок вошли Volkswagen (6,8%) и Toyota (6,6%)», — говорится в сообщении.

Первое место среди моделей занял Hyundai Solaris — на него пришлось 2,7%. В тройку вошли Kia Rio и Ford Focus. Также в рейтинге самых популярных моделей автомобилей по запросам на рынке — Lada Granta, Lada Priora, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Lada Kalina.

До этого сообщалось, что российский автомобильный рынок в 2025 году, согласно негативному прогнозу, может показать сокращение на 20%. По словам эксперта, одной из причин такого сокращения может стать ключевая ставка.

Ранее назвали самые популярные праворульные автомобили на российском рынке.