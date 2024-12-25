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Россиянам рассказали, чем может обернуться экономия на шинах для автомобиля

Автоэксперты назвали три фактора хороших шин, обеспечивающих безопасность машины
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Экономия на шинах может обернуться серьезными проблемами для водителя и пассажиров. Об этом сообщает журнал «За рулем» и эксперт издания Pravda.Ru.

«Хорошие качественные шины обеспечивают надежность сцепления с покрытием дороги, а также значительно повышают управляемость автомобиля, предотвращая ДТП», — отмечают специалисты.

По словам экспертов, шины влияют на управляемость транспортом. Так, качественные шины отличаются высоким уровнем сцепления с трассой, независимо от ее состояния, особенно на скользких и мокрых покрытиях. Специалисты считают, что дешевые покрышки на автомобиле могут вызвать риск заноса, а также потерю контроля над транспортным средством.

Еще один фактор хороших шин, обеспечивающих безопасность, – уменьшение тормозного пути автомобиля. В случае экстренной остановки качественные шины способствуют быстрому торможению, что может в определенных обстоятельствах спасти жизнь человека. Дешевые шины опасны тем, что есть риск не остановиться вовремя. Так, даже при своевременном нажатии на педаль тормоза, может произойти столкновение.

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