Названы сроки появления в России кроссовера SWM G03F

Российские продажи кроссовера SWM G03F начнутся в мае 2025 года

Новый кроссовер SWM G03F ожидается на российском рынке в мае-июне 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1.5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Бренд SWM планирует масштабные инвестиции в локализацию производства в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на российского дистрибьютора SWM «Восток Ветер Рус».

План развития SWM в России предусматривает создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов, способного выпускать 40 тыс. автомобилей в год.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro.

Ранее сообщалось что в России начались продажи нового хетчбэка MG Electric.