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Стало известно, когда представят новый отечественный родстер «Крым»

«За рулем»: новый отечественный родстер «Крым» покажут весной 2025 года
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Sergey Barinov/YouTube

Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана весной 2025 года покажут «Крым» третьего поколения. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Третья итерация спорткара «Крым» будет иметь кузов купе. У продвинутых версий будет автоматическая складная жесткая крыша», — говорится в сообщении журнала.

Отмечается, что автомобиль оснастят вазовским 16-клапанным двигателем с наддувом – и вместо стандартных 106 сил на выходе будет около двухсот. Прототип уже проходит доводочные испытания.

Родстер «Крым» был создан в 2013 году в МГТУ им. Баумана в рамках практических студенческих работ. Спустя три года разработчики представили первый прототип, его доработанная модификация дебютировала в 2019 году.

Весной 2022 года «Газета.Ru» сообщала, что отечественный родстер «Крым» планируется запустить в мелкосерийное производство. Тогда говорилось, что двухместная машина с открытым верхом мощностью от 98 до 136 лошадиных сил будет построена на основе Lada Granta и обойдется россиянам в 1-1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать новый мощный внедорожник.

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