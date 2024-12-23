Стало известно, когда представят новый отечественный родстер «Крым»

Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана весной 2025 года покажут «Крым» третьего поколения. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Третья итерация спорткара «Крым» будет иметь кузов купе. У продвинутых версий будет автоматическая складная жесткая крыша», — говорится в сообщении журнала.

Отмечается, что автомобиль оснастят вазовским 16-клапанным двигателем с наддувом – и вместо стандартных 106 сил на выходе будет около двухсот. Прототип уже проходит доводочные испытания.

Родстер «Крым» был создан в 2013 году в МГТУ им. Баумана в рамках практических студенческих работ. Спустя три года разработчики представили первый прототип, его доработанная модификация дебютировала в 2019 году.

Весной 2022 года «Газета.Ru» сообщала, что отечественный родстер «Крым» планируется запустить в мелкосерийное производство. Тогда говорилось, что двухместная машина с открытым верхом мощностью от 98 до 136 лошадиных сил будет построена на основе Lada Granta и обойдется россиянам в 1-1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать новый мощный внедорожник.