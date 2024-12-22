Напавший на бывшую возлюбленную в Сочи выколол ей глаз ключом от машины

В Сочи мужчина пробрался в квартиру бывшей возлюбленной и выколол ей глаз ключом от машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сочинский абьюзер выколол глаз бывшей девушке ключом для зажигания, сломал руку и рёбра. Николай Алиев встречался с Ксенией полгода, пара ходила в церковь и путешествовала», отмечается в публикации.

Затем мужчина начал проявлять агрессию, пара расставалась и вновь сходилась пять раз. Мужчина угрожал женщине сделать ее инвалидом и обещал напасть, когда она перестанет ждать. Он заранее выкрал ключи от квартиры, где жила Ксения с ребенком, пробрался в квартиру рано утром и напал на женщину. Он изрезал ей лицо, выколол глаз, сломал челюсть и руку.

«Он испугался и достал из кармана ключ от своей машины Toyota», — рассказала Mash подруга пострадавшей. В сочинской полиции сообщили, что нападавший также действовал раздвижным гаечным ключом.

«Мужчина, находясь в квартире заявительницы, нанес ей удары телескопическим раздвижным гаечным ключом и скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ингушетии шесть человек пострадали в ДТП с шестью машинами.