Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Напавший на бывшую возлюбленную в Сочи выколол ей глаз ключом от машины

Mash: в Сочи мужчина выколол глаз ключом от машины бывшей возлюбленной
close
Телеграм-канал «Любимый Сочи»

В Сочи мужчина пробрался в квартиру бывшей возлюбленной и выколол ей глаз ключом от машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сочинский абьюзер выколол глаз бывшей девушке ключом для зажигания, сломал руку и рёбра. Николай Алиев встречался с Ксенией полгода, пара ходила в церковь и путешествовала», отмечается в публикации.

Затем мужчина начал проявлять агрессию, пара расставалась и вновь сходилась пять раз. Мужчина угрожал женщине сделать ее инвалидом и обещал напасть, когда она перестанет ждать. Он заранее выкрал ключи от квартиры, где жила Ксения с ребенком, пробрался в квартиру рано утром и напал на женщину. Он изрезал ей лицо, выколол глаз, сломал челюсть и руку.

«Он испугался и достал из кармана ключ от своей машины Toyota», — рассказала Mash подруга пострадавшей. В сочинской полиции сообщили, что нападавший также действовал раздвижным гаечным ключом.

«Мужчина, находясь в квартире заявительницы, нанес ей удары телескопическим раздвижным гаечным ключом и скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ингушетии шесть человек пострадали в ДТП с шестью машинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами