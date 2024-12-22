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Автомобильный регистратор снял, как в Минводах взорвался магазин пиротехники

В Минеральных Водах взорвалась палатка с пиротехникой, момент попал на видео
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Телеграм-канал «Baza»

В Минеральных Водах (Ставропольский край) в результате пожара произошел взрыв пиротехники в придорожной торговой точке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись инцидента.

Инцидент произошел утром 22 декабря на улице Пушкина. На кадрах, снятых камерой из проезжающей машины, видно, что в палатке произошел сильный взрыв и от нее начали разлетаться искры от срабатывающей пиротехники.

Машине с камерой удалось проехать мимо до него. При этом водитель встречной машины, который собирался повернуть на улицу с горящим павильоном, остановился и быстро отъехал назад, за угол.

По предварительной информации, никто не пострадал. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС через 50 минут, на тушении были задействованы три пожарных автомобиля.

Ранее в Сочи на видео попал момент наезда автобуса на мальчика, пересекавшего дорогу на самокате.

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