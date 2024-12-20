Эксперт: повышение штрафов для грузовиков необходимо для мегаполисов

Повышение штрафов за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков, необходимо для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и др. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор российского общества «Знание» Елена Овденко, комментируя соответствующий закон, утвержденный Совфедом.

«Это такая регулятивная мера, чтобы стимулировать придерживаться определенных часов въезда, выезда в город для грузового транспорта, потому что он занимает объективно больше места, чем легковые автомобили», — сказала Овденко.

Она добавила, что несоблюдение фурами весового режима увеличивает давление на дорожное полотно, из-за чего его чаще приходится ремонтировать за счет федеральных, региональных, либо муниципальных средств.

12 декабря Госдума приняла поправки о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД. Так, парламентарии одобрили увеличение в 10 раз штрафов за проезд под знак, запрещающий движение грузовиков. Во всех регионах он будет увеличен с 500 рублей до 5 тыс. рублей.

20 декабря документ утвердил Совет Федерации.

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