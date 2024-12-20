Краш-тест выявил один из самых безопасных китайских автомобилей

Хетчбэк Byd Dolphin прошел краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Об этом сообщает motor1.com. По итогам испытаний машина получила пять звезд за безопасность из пяти возможных.

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 92%, детей-пассажиров — 93%, пешеходов — 77%. В стандартной комплектации Byd Dolphin, которая была использована для испытаний, есть семь подушек безопасности.

Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 95 л.с. и аккумулятором емкостью 45 кВт·ч. В результате BYD Dolphin может разогнаться до 100 км/ч за 10,9 секунды и проехать без подзарядки батареи до 291 км.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.