На видео попал серпухович, который разгромил авто из мести

В Серпухове мужчина разгромил автомобиль, потому что на него написали заявление в полицию за хулиганство в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Молодой человек нарушал общественный порядок в подъезде дома на проезде Машина. Один из жильцов вызвал полицию. Нарушителя доставили в отдел для разъяснительной беседы, а затем отпустили. После этого хулиган в отместку вернулся и разгромил синие «Жигули» обидчика», — говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала пинает автомобиль, потом забирается на капот, начинает прыгать, а после – бить ногами по лобовому стеклу. Далее мужчина залезает на крышу, бьет по ней ногами и прыгает, от чего образовываются вмятины. В этот момент рядом с нарушителем находилась женщина, которая пыталась его остановить.

Уточняется, что мужчину снова задержали. На серпуховича завели уголовное дело по статье за умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.

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