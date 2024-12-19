Стало известно, что будет с автобрендом Livan в России

Автомобильный бренд Livan не собирается уходить из России. Об этом «Российской газете» рассказал исполнительный директор ООО «Ливэн Моторс Рус», господин Кун Шуай.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее Livan в России. Наша основная цель сейчас - доходность дилеров и наша стратегия на будущий год опирается именно на нее. Мы уже рассказывали вам о наших планах по выводу на российский рынок обновленных и новых моделей бренда. И мы придерживаемся этих планов», — отмечает представитель.

Исполнительный директор также уточнил, что несмотря на небольшие продажи, поддержка штаб-квартиры и партнеров, надежность и качество автомобилей дают возможность уверенно «стоять на ногах» и стремиться к развитию.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что с высокой долей вероятности бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton уйдут с российского рынка.

Кун Шуай отметил, что в портфеле группы компаний «Рольф» никогда не было Livan, поэтому руководство не согласно с подобной оценкой работы бренда, с котором у «Рольф» нет опыта взаимодействия.

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