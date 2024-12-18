Pornhub прекратит работу во Флориде из-за требования показывать водительские права

Один из самых популярных порносайтов в мире, Pornhub, решил прекратить свою работу во Флориде (США) из-за требований к проверке возраста. Об этом сообщает The Daуtona Beach News Journal.

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«Знаете ли вы, что ваше правительство хочет, чтобы вы показали водительские права, прежде чем сможете получить доступ к Pornhub? Как бы безумно это ни звучало, это правда» — говорится в сообщении площадки для пользователей Флориды.

В материнской компании Pornhub, Aylo, отметили, что всегда публично поддерживали проверку возраста пользователей в течение многих лет. Однако руководство считает, что любой закон на этот счет должен обеспечивать безопасность пользователей и конфиденциальность.

Решение было принято в связи с ужесточением закона о цифровых услугах, требующего проверки возраста для доступа к контенту для взрослых во Флориде.

Ранее Pornhub зарегистрировался как налогоплательщик на Украине.